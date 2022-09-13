В США не исключают дальнейшее отступление России с захваченных территорий, - WP

Официальные лица СЩА и Запада заявляют, что украинское контрнаступление, заставившее российские войска поспешно отступить, может стать поворотным моментом в войне и усилить давление на Москву, чтобы она призвала дополнительные силы, если надеется предотвратить дальнейшее продвижение Украины.

Всего за несколько дней украинские военные силы отвоевали почти всю Харьковскую область, которую российские оккупанты заняли с начала войны. По словам официальных лиц, стремительность отступления, похоже, ошеломила российских военных и командиров.

"Россияне в беде. Вопрос в том, как русские будут реагировать, но их слабые места были обнажены, и у них нет больших резервов живой силы или техники", - заявил американский чиновник.

Чиновники отмечают, что украинские защитники продвигаются вперед осторожно и закрепляют свои успехи, отметив, что российские силы, похоже, признали, что им не хватает оружия и живой силы, чтобы удержать недавно деоккупированные города и деревни на северо-востоке страны. Некоторые российские войска бросили танки, бронетранспортеры и боеприпасы, когда бежали.

Но последние успехи вселяют новый оптимизм в отношении того, что украинские войска смогут отвоевать еще больше территорий в ближайшие недели и, возможно, вытеснить русских с земель, которые они удерживают с начала войны. Украинские военные и разведчики уже давно уверены в своей победе, часто перед лицом скептицизма со стороны США и западных союзников.

"Безусловно, это военная неудача. Я не знаю, можно ли назвать это крупным стратегическим поражением на данный момент", - сказал американский чиновник, вторя другим, которые сказали, что еще слишком рано говорить о том, что ситуация полностью изменилась в пользу Киева, и что тяжелые бои, скорее всего, продолжатся.