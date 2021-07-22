США и Ирак договорились о выводе американских военных, - WSJ

США и Ирак намерены согласовать вывод американских войск из страны до конца года. В ближайшее время будет опубликовано заявление, содержащее такой призыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Wall Street Journal .

"Высокопоставленные иракские и американские чиновники планируют выпустить заявление, содержащее призыв к выводу американских боевых частей из Ирака к концу текущего года", - цитирует издание свои источники.

Газета приводит комментарий министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. Он отметил, что иракским военным "не нужны истребители, поскольку они у них есть". "Нам нужно сотрудничество в сфере разведки и обучении военных", - заявил он изданию.

В то же время, указывает газета, США и Ирак намерены подчеркнуть, что присутствие американских военных "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с группировкой "Исламское государство".