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США и Ирак договорились о выводе американских военных, - WSJ

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Вашингтон, Четверг 22 июля 2021 22:45
США и Ирак договорились о выводе американских военных, - WSJ Фото: США готовятся вывести войска из Ирака (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Ирак намерены согласовать вывод американских войск из страны до конца года. В ближайшее время будет опубликовано заявление, содержащее такой призыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Высокопоставленные иракские и американские чиновники планируют выпустить заявление, содержащее призыв к выводу американских боевых частей из Ирака к концу текущего года", - цитирует издание свои источники.

Газета приводит комментарий министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. Он отметил, что иракским военным "не нужны истребители, поскольку они у них есть". "Нам нужно сотрудничество в сфере разведки и обучении военных", - заявил он изданию.

В то же время, указывает газета, США и Ирак намерены подчеркнуть, что присутствие американских военных "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с группировкой "Исламское государство".

Напомним, ранее Wall Street Journal сообщила о планах администрации президента США Джо Байдена сократить число американских противоракетных систем на Ближнем Востоке. По данным издания, военное будет сокращено в Ираке, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии.

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Соединенные Штаты Америки Ирак военные
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