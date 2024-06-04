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США і ЄС запровадили санкції проти Ірану через розробку дронів та передачу їх Росії

Вівторок 04 червня 2024 03:37
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США і ЄС запровадили санкції проти Ірану через розробку дронів та передачу їх Росії Фото: під санкції потрапили декілька компаній (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати і Європейський союз запровадили санкції проти фізичних і юридичних осіб в Ірані, які причетні до виробництва ударних БпЛА та передачі їх Росії. Крім росіян, дрони отримали бойовики на Близькому сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - сказав представник Держдепу Метью Міллер.

Мова йде про застосування обмежень проти чотирьох організацій, пов'язаних із компанією Rayan Roshd Afzar (яку Америка внесла до санкційного списку раніше), а також проти керівника Iran Aviation Industries Organisation (дочірньої організації Міноборони та логістики ЗС Ірану).

Метью Міллер зазначив, що санкції були узгоджені і запроваджені одночасно із введенням санкцій ЄС.

"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході", — сказав він.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, є інформація, що елементи зброї потрапляють у Росію через Китай.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нідерланди дозволять Україні завдавати ударів по території Росії з винищувачів F-16. Країна передасть 24 літаки.

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