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США хотят создать космические системы, неуязвимые для хакеров

Автор: РБК-Украина

США намерены уделить особое внимание кибербезопасности при разработке новых космических систем. Их планируется сделать неуязвимыми для хакеров.

Об этом говорится в меморандуме Белого дома, опубликованном на его сайте.

В докумнте отмечается, что

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"Необходимо вести непрерывный мониторинг и осуществлять адаптацию для уменьшения вредоносной киберактивности, которая может быть направлена на манипулирование, разрушение или слежку за операциями космических систем", - говорится в документе.

Разработчиков таких систем обяжут продумать механизмы защиты от глушения сигнала с помощью проверенных шифровальных систем и новейших передатчиков.

Отметим, что Космические силы армии США появились в декабре 2019 года. Их доктрина предполагает активные наступательные действия и атаку объектов на земле и в космосе в случае вооруженного конфликта.

Напомним, ранее в США заявили, что разработали стратегию обороны в космическом пространстве в ответ на угрозу из Китая.

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