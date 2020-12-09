США хотят развернуть несколько батарей крылатых ракет к 2023 году

Фото: Маршалл Биллингсли (USA.ONE)

США намерены разместить несколько батарей крылатых ракет наземного базирования не позднее 2023 года. Такое вооружение может появиться и на территории американских союзников.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Вместе с тем он снова обвинил Москву в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, американская сторона не должна соглашаться на условия, которые предлагает президент РФ, заявляющий о необходимости моратория на такие ракеты.

"Вместо предложения России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности нам необходимо ускорить разработку крылатых ракет наземного базирования (GLCM) для морской пехоты и ракет средней дальности для Армии. Необходимо убедиться, что GLCM можно было экспортировать, чтобы предоставить союзникам на их территории", - заявил Биллингсли.

Напомним, администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Также РБК-Украина ранее писало, что американская сторона предложила России подготовить меморандум с вооружений, который не требует ратификации.

Отметим, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие предусмотрено на десятилетний срок - до февраля 2021 года. После этого стороны должны прийти к согласию или продлить действующие договоренности, или заключить новые.