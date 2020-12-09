США хочуть розгорнути кілька батарей крилатих ракет до 2023 року

Фото: Маршалл Біллінгслі (USA.ONE)

США мають намір розмістити кілька батарей крилатих ракет наземного базування не пізніше 2023 року. Таке озброєння може з'явитися і на території американських союзників.

Про це заявив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

Разом з тим він знову звинуватив Москву в порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

За його словами, американська сторона не має погоджуватися на умови, які пропонує президент РФ, який заявляє про необхідність мораторію на такі ракети.

"Замість пропозиції Росії про мораторій на розгортання ракет середньої і меншої дальності нам необхідно прискорити розробку крилатих ракет наземного базування (GLCM) для морської піхоти і ракет середньої дальності для армії. Необхідно переконатися, що GLCM можна експортувати, щоб надати союзникам на їхній території", - заявив Біллінгслі.

Нагадаємо, адміністрація США готова перевести в бойовий стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію в переговорах про досягнення нових домовленостей про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Також РБК-Україна раніше писало, що американська сторона запропонувала Росії підготувати меморандум з озброєнь, який не вимагає ратифікації.

Зазначимо, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Його дію передбачено на десятирічний термін - до лютого 2021 року. Після цього сторони мають прийти до згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.