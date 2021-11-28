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США не хотят потерять расположение Германии из-за санкций по "Северному потоку-2", - The Hill

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Вашингтон, Воскресенье 28 ноября 2021 00:36
США не хотят потерять расположение Германии из-за санкций по "Северному потоку-2", - The Hill Фото: Госдеп пытается снять поправку о санкциях по Северному потоку-2 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США пытается заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий год. Согласно ей, планируется введение санкций против компаний, участвовавших в сертификации "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как отмечается в материале, в администрации президента не хотят потерять расположение Германии, которая является важным союзником Соединенных Штатов.

Поправка была представлена сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом. Теперь госсекретарь США Энтони Блинкен призывает демократов заблокировать поправку.

"Демократы очень нервничают из-за вопроса о голосовании по "Северному потоку-2", поскольку при предыдущей администрации все они выступали против него, а после прихода к власти Байдена расчеты стали другими", - цитирует издание одного из своих источников.

Напомним, Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока-2".

Кроме того, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

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Северный поток-2
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