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США не хочуть втратити прихильність Німеччини через санкції щодо "Північного потоку-2", - The Hill

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Вашингтон, Неділя 28 листопада 2021 00:36
США не хочуть втратити прихильність Німеччини через санкції щодо "Північного потоку-2", - The Hill Фото: Держдеп намагається зняти поправку про санкції щодо Північного потоку - 2 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США намагається заблокувати поправку до проєкту оборонного бюджету країни на наступний рік. Згідно з нею, планується введення санкцій проти компаній, які брали участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як наголошується в матеріалі, в адміністрації президента не хочуть втратити прихильність Німеччини, яка є важливим союзником Сполучених Штатів.

Поправка була представлена сенаторами-республіканцями Джимом Рішем і Тедом Крузом. Тепер держсекретар США Ентоні Блінкен закликає демократів заблокувати поправку.

"Демократи дуже нервують через питання про голосування щодо "Північного потоку-2", оскільки за попередньої адміністрації всі вони виступали проти нього, а після приходу до влади Байдена розрахунки стали іншими", - цитує видання одного зі своїх джерел.

Нагадаємо, Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Північний потік-2
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