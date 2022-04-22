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В США хотят оштрафовать оператора мобильной связи, связанного с Абрамовичем и его детьми

Фото: российский олигарх Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Владимир Костырин

В США Федеральная комиссия по связи (FCC) инициировала штрафные меры на сумму 660 639 долларов в отношении небольшого оператора беспроводной связи в штате Монтана. По данным членов комиссии, он косвенно контролируется российскими олигархами с 2011 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее решение в FCC поддержали все члены комиссии.

Речь идет о штрафе для лондонской Truphone Ltd, владельца iSmart Mobile из Монтаны, за превышение установленных законом ограничений на владение иностранными физическими или юридическими лицами, связанными с лицензиями, выданными Федеральной комиссией по связи без одобрения. FCC также требует от Truphone незамедлительно подать корректирующие заявки на передачу управления.

Председатель комиссии Джессика Розенворсел заявила, что FCC после вторжения РФ в Украину "начала внутреннюю оценку прав собственности России на телекоммуникационные интересы в Соединенных Штатах", и отметила, что действия в отношение Truphone стали результатом такой проверки.

Так, у Truphone есть 30 дней, чтобы оплатить штраф или подать письменное уведомление об отмене или уменьшении суммы.

В комиссии заявили, что в ходе расследования о Truphone, которая контролируется российским миллиардером Романом Абрамовичем и его детьми, выяснилось, что она владеет долей в компании в Монтане.

В компании Truphone, в свою очередь, подтвердили, что Абрамович является миноритарным инвестором в бизнесе с 2013 года через Minden Worldwide.

В заявлении компании от 1 апреля говорится, что "в свете недавних глобальных событий совет директоров назначил FRP Advisory для поддержки компании в немедленном рассмотрении ее стратегических вариантов".

Ранее сообщалось, что в Великобритании заморозили 10 млрд долларов активов двух бизнес-партнеров Абрамовича.

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Соединенные Штаты АмерикиРоман Абрамович