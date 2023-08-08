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США хочуть притягнути РФ до відповідальності за агресію проти Грузії

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки хочуть притягнути Росію до відповідальності за агресію проти Грузії в 2008 році і невиконання угоди про виведення військ з її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен з нагоди 15-ї річниці від початку агресії проти Грузії заявив, що народ Грузії постраждав "від наслідків зневаги Росії до міжнародного права та бажання домінувати над своїми сусідами".

Він зазначив, що США "сповнені рішучості" притягнути РФ до відповідальності за невиконання угоди про припинення вогню із шести пунктів від 2008 року, яка передбачала виведення військ на позиції, що передували вторгненню.

Також РФ має відмовитись від визнання так званої незалежності грузинських регіонів - Абхазії та Південної Осетії, щоб внутрішньо переміщенні особи змогли безпечно повернутися додому.

"І через 15 років Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці народу Грузії та його величезного прагнення до євроатлантичної інтеграції", - підсумував Блінкен.

Вторгнення Росії до Грузії

7 серпня 2008 року Росія розпочала військову операцію на території Грузії. Через це країна втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією, які в через кілька тижнів РФ визнала "незалежними". 

Президент України Володимир Зеленський у 15-ту річницю заявив, що українці висловлюють солідарність з грузинським народом і рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність країни.

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Сполучені Штати АмерикиГрузія