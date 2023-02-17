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США хочуть направити аудиторів до України для перевірки використання переданої допомоги

Ілюстративне фото: США хочуть направити аудиторів до України для перевірки використання переданої допомоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сполучених Штатах Америки хочуть, щоб аудитори та слідчі працювали безпосередньо у зоні бойових дій в Україні для перевірки цільового використання економічної та військової допомоги.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі The Wall Street Journal заявили американські генеральні інспектори.

Чиновники, які відповідають за те, щоб американська зброя не перенаправлялася, кошти платників податків не витрачалися і щоб програми допомоги працювали належним чином, заявили, що планують направити частину зі 177 аудиторів, які ретельно перевіряють надану Україні допомогу.

"Я думаю, що ми виявили творчий підхід і нестандартний підхід, орієнтуючись на майбутнє, у тому нагляді, який нам вдалося здійснити досі. Але для справжнього всеосяжного, надійного нагляду це неможливо зробити дистанційно. Чим ближче ми будемо, тим більше всеосяжним буде нагляд", - заявила в.о. генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Ангарелла.

Вона також додала, що основне занепокоєння викликає не можливе нецільове використання військової допомоги, а понад 20 млрд доларів, які США направляють в Україну через Світовий банк.

"Готівкові платежі становлять найбільший ризик для нагляду... Вони завжди схильні до більшого ризику", - сказала Ангарелла.

Інспектори уточнили, що вони поки не отримували будь-якої інформації про великі шахрайства чи незаконні дії, пов'язані з допомогою США Україні.

При цьому, за словами генерального інспектора Пентагону Роберта Сторча та заступниці генерального інспектора Держдепу Діани Шоу, головними проблемами для ретельних перевірок є дуже великий обсяг допомоги, швидкість її надходження та характер поставок, що постійно змінюється.

Нагадаємо, раніше в МЗС помітили антиукраїнську маніпуляцію у статті Financial Times, яка пов'язана із питанням контрабанди зброї.

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