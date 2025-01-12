США хочуть досягнути угоди про звільнення заручників з Гази ще за президентства Байдена

Байден і Нетаньягу обговорили можливість досягнення угоди про припинення бойових дій у палестинському анклаві та звільнення заручників, що залишилися там, йдеться у заяві Білого дому, виданій після телефонної розмови двох лідерів.

Видання пише, що Байден наголосив на негайній необхідності припинити вогонь в Газі, повернути заручників та збільшити обсяги гуманітарної допомоги, що стане можливим завдяки припиненню бойових дій згідно з угодою.

Нетаньягу поінформував Байдена про прогрес у переговорах і про мандат, який він дав своїй делегації з питань безпеки найвищого рівня, яка зараз перебуває в Досі, щоб просувати угоду щодо заручників, йдеться в заяві Нетаньягу.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в неділю в програмі CNN State of the Union сказав, що сторони були "дуже, дуже близькі" до досягнення угоди, але все ще повинні фіналізувати її.