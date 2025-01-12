США хочуть досягнути угоди про звільнення заручників з Гази ще за президентства Байдена

Президент США Джо Байден провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Уряд США сподівається досягти угоди щодо заручників у Газі та припинення вогню до того, як Байден піде з посади.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Байден і Нетаньягу обговорили можливість досягнення угоди про припинення бойових дій у палестинському анклаві та звільнення заручників, що залишилися там, йдеться у заяві Білого дому, виданій після телефонної розмови двох лідерів.
Видання пише, що Байден наголосив на негайній необхідності припинити вогонь в Газі, повернути заручників та збільшити обсяги гуманітарної допомоги, що стане можливим завдяки припиненню бойових дій згідно з угодою.
Нетаньягу поінформував Байдена про прогрес у переговорах і про мандат, який він дав своїй делегації з питань безпеки найвищого рівня, яка зараз перебуває в Досі, щоб просувати угоду щодо заручників, йдеться в заяві Нетаньягу.
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в неділю в програмі CNN State of the Union сказав, що сторони були "дуже, дуже близькі" до досягнення угоди, але все ще повинні фіналізувати її.
Нагадаємо, днями спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена тісно співпрацює з адміністрацією Трампа задля укладення угоди про звільнення заручників у Газі та намагаються розв'язати це питання за каденції президента Байдена.
Водночас вчора спецпредставник новобраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф наполіг на припиненні вогню в Газі до 20 січня. Зауважимо, що саме тоді закінчується термін правління Байдена.
Детальніше про його заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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