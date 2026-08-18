США готуються до війни? Пентагон витратить понад 20 млрд доларів на Tomahawk

Відомо, що Військово-морські сили США уклали з компанією Raytheon семирічний контракт на 22,9 млрд доларів. У його межах виробництво крилатих ракет Tomahawk планують збільшити з нинішніх 60 до понад 1000 одиниць на рік - приблизно у 17 разів.

Виконувач обов'язків секретаря ВМС США Хун Цао заявив, що американська влада закликала оборонну промисловість швидко наростити випуск боєприпасів.

За його словами, угода щодо Tomahawk має забезпечити американських військових необхідною вогневою потужністю.

Президент Raytheon Філ Джаспер повідомив, що компанія інвестує у персонал, технології, ланцюги постачання та виробничі потужності, щоб суттєво збільшити випуск ракет.

Контракт розвиває рамкову угоду Raytheon і військового відомства США, укладену в лютому 2026 року в межах ініціативи "Arsenal of Freedom". Її мета - перевести американську оборонну промисловість із мирних темпів виробництва на рівень, наближений до воєнного.

Причина різкого стрибка виробництва

Основною причиною збільшення виробництва дальнобійних ракет стало скорочення запасів високоточної зброї під час війні в Ірані.

За даними видання, ВМС США витратили близько 400 Tomahawk за 71 годину бойової операції та понад 850 - протягом першого місяця кампанії.

До квітневого перемир'я американські військові загалом випустили понад 1000 таких ракет. Після відновлення бойових дій у липні їхнє застосування продовжилося.

За оцінками, на початку бойових дій США мали близько 3100 Tomahawk. Таким чином, операції проти Ірану могли скоротити американський запас приблизно на третину.

У першому півріччі 2026 року Raytheon поставила втричі більше Tomahawk, ніж за аналогічний період минулого року. Контракт стосується ракет модифікації Block V, призначених для ударів по наземних і морських цілях.

ВМС США та Raytheon не розкрили точну кількість ракет у замовленні та графік їхніх поставок.