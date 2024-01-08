У США готують угоду, яка може розблокувати кошти для допомоги Україні, - Politico

За його словами, текст угоди, яка дозволить розблокувати десятки мільярдів допомоги Україні, може бути опублікований уже цього тижня.

"Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати та вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу", - сказав Ленкфорд.

Він додав, що в разі ухвалення угоди Сенатом найближчим часом її передадуть до Палати представників, яка "зможе працювати над її вдосконаленням".

"Палата може серйозно поглянути на це і сказати: "Це дає реальний прогрес на кордоні, візьмімо це, збережімо це, а потім продовжимо шукати ще", - розповів про альтернативний варіант представник республіканців.

Ситуація з допомогою США для України

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Також повідомлялося, що 27 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який може стати найближчим часом.

До того ж 4 січня у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".