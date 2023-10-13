США готують підрозділ морпіхів для можливого розгортання в Ізраїлі

Неназвані чиновники повідомили виданню, що такого наказу підрозділ поки не отримував. Однак, останніми днями в Пентагоні наголошували, що зможуть швидко надіслати в регіон додаткові сили та засоби.

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Сьогодні армія оборони Ізраїля закликала жителів Сектора Гази евакуюватися на південь. На це їм дали добу. ООН розкритикувала заклики Ізраїля. ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

Також сьогодні до Ізраїлю прибув голова Пентагону, президенти Єврокомісії та Європарламенту, міністр закордонних справ Італії. Тель-Авів також планує відвідати глава МЗС Німеччини.

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