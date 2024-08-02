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США готують перекидання на Близький Схід додаткових бойових літаків, - NYT

Ілюстративне фото: США можуть перекинути додаткові літаки на Близький Схід (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки хочуть направити на Близький Схід додаткові бойові літаки у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів" для підвищення боєздатності та захисту американських військ та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або угруповань, що підтримуються Іраном.

За даними NYT, питання про те, скільки американських літаків буде направлено на Близький Схід, ще не вирішено. Також таке перекидання поки що остаточно не схвалили топ-чиновники Пентагону, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна.

Джерела журналістів зазначили, що США хочуть "якнайшвидше відправити потрібну кількість літаків", які допоможуть захистити Ізраїль, не створюючи враження ескалації конфлікту.

Що передувало

Нагадаємо, у квітні Іран завдав масованого удару по Ізраїлю із застосуванням понад 300 дронів і ракет. Тоді тільки невелика кількість ракет та безпілотників досягла цілей.

Відбити атаку Ізраїлю допомагали винищувачі США, Франції, Британії та Йорданії. Вони збили понад 80 безпілотників.

Напруга між Ізраїлем та Іраном зросла після того, як у Тегерані був убитий лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія. Його, як пишуть ЗМІ, підірвали у гостьовому будинку.

Іран одразу ж звинуватив в атаці Ізраїль. При цьому, за інформацією NYT, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав своїм військам завдати ракетного удару по Ізраїлю.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранБлизький Схід