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США готують пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн доларів, - AP

Архівне фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже 300 млн доларів. Його планують виділити завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

"У п'ятницю Сполучені Штати оголосять про додаткову військову допомогу Україні на суму 275 мільйонів доларів", - пише видання.

Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

При цьому видання пише, що ця допомога потрібна ЗСУ для стримування російського наступу в Харківській області.

Американські чиновники повідомили журналістам, що в пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Допомога від США

Україна почала отримувати військову допомогу від США не так давно, а до цього протягом місяців Конгрес не міг проголосувати за законопроєкт про допомогу Києву. 

Водночас Інститут вивчення війни вважає, що РФ була змушена почати повторний наступ в Україні раніше, ніж планувала, і це пов'язано з відновленням допомоги від США.

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Сполучені Штати АмерикиХарківВійна в Україні