США готовятся эвакуировать персонал с военной базы в Ираке

США готовятся эвакуировать сотни сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной Sallyport Global со своей базы в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков. Об этом со ссылкой на три иракских военных источника сообщает Reuters.



Эвакуация из-за "потенциальных угроз безопасности" может коснуться около 400 сотрудников двух компаний, что составляет половину от общего числа присутствующих на базе американских работников Lockheed и Sallyport Global, всего их там порядка 800 человек. В настоящий момент они находятся на иракской военной базе Балад (Balad), где также размещены американские силы. Объект находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Уход персонала американских компаний оттуда собеседники Reuters назвали неизбежным.

Напомним, накануне в Ираке нанесли ракетные удары по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в том числе американской ExxonMobil.

Ранее стало известно, что США выводят из Ирака часть сотрудников своих дипломатических представительств.