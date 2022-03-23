В США готовят законопроект для заморозки золотого резерва России на 132 млрд долларов, - Axios

Ознакомленные с планами рассказывают изданию, что на этой неделе министр финансов Джанет Йеллен встретится с сенаторами Ангусом Кингом (штат Айленд), Джоном Корнином (штат Техас), Биллом Хагерти (штат Теннеси) и Мэгги Хассан (штат Техас), чтобы обсудить законопроект.

Перед этим на выходных офисы Конгресса работали с Казначейством над внесением некоторых технических правок.

По словам сенатора Кинга, документ может быть принят Сенатом уже на этой неделе. Законодатели изначально хотели включить его в общий законопроект о расходах, принятый в этом месяце.

Представитель Минфина рассказал изданию, что глава Казначейства Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения документа. Кроме того, сотрудники ведомства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях.

Золотые запасы России могут использоваться ее государственными чиновниками и олигархами для отмывания денег или обмена иностранной валюты на нерегулируемых рынках.

Кремль начал накапливать золото в 2014 году, когда США ввели новые санкции за оккупацию украинского Крыма.

Теперь, когда курс рубля падает, Банк России снова начинает покупать золото после того, как остановился, когда цены резко выросли в начале пандемии.

Существующие санкции против РФ сейчас распространяются на любые операции с участием ЦБ, Минфина и ФНБ страны-агрессора, в том числе с золотом.

Отмечается, что подготавливаемый закон не распространяется на золото, которое может быть передано неподсанкционному российскому банку. Так, будут применяться вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из активов российского Центробанка. Они также столкнутся с ограничениями, если будут продавать золото физически или в электронном виде в России.

"Золото составляет четверть их резервов, и мы не хотим, чтобы они могли монетизировать золото и подорвать эффект санкций", - сказал сенатор Кинг.