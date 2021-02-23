США готовят санкции против РФ за кибератаки и отравление Навального, - WP

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовит санкции против России. В частности, за масштабную кибератаку на SolarWinds, а также ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, целью этих мер станет "отправка более широкого сигнала", согласно которому российские власти якобы "на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников".

Кроме того, Соединенные Штаты примут меры, направленные на привлечение Российской Федерации к ответственности за такие действия, как "использование запрещенного химического оружия против Навального".

Согласно источникам издания, официальные лица США также "разрабатывают защитные меры, чтобы усложнить возможность взлома федеральных и частных сетей со стороны России и других противников".