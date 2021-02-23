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США готують санкції проти РФ за кібератаки та отруєння Навального, - WP

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 23 лютого 2021 20:58
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готує санкції проти Росії. Зокрема, за приписувані їй масштабні кібератаки на комп'ютерні мережі американських властей і компаній, а також ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними видання, метою цих заходів стане "відправка більш широкого сигналу", згідно з яким російська влада нібито "протягом багатьох років використовували кошти в кіберпросторі для виконання ряду дій, ворожих інтересам США і їх союзників".

Крім того, Сполучені Штати приймуть заходи, спрямовані на залучення Російської Федерації до відповідальності за такі дії, як "використання забороненого хімічної зброї проти Навального".

Згідно з джерелами видання, офіційні особи США також "розробляють захисні заходи, щоб ускладнити можливість злому федеральних і приватних мереж з боку Росії та інших супротивників".

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