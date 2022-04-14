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США готовят новые санкции против РФ и хотят не допустить ее участия на саммите G20, - Белый дом

Фото: спикер Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США планирую ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи с ее войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Белого дома.

По словам спикера Белого дома, возможность введения новых ограничений против России обсуждалась в ходе разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Так, Штаты рассматривают возможность запустить дополнительные санкции. При этом Паски пока не уточнила, что именно эти ограничения будут охватывать.

Также она рассказала журналистам, что Вашингтон продолжает обсуждение с союзниками вопроса о недопущении участи РФ на предстоящем саммите "Большой двадцатки".

Новость дополняется...

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Белый домДжен ПсакиСанкции против России