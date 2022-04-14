США готовят новые санкции против РФ и хотят не допустить ее участия на саммите G20, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США планирую ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи с ее войной против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Белого дома.
По словам спикера Белого дома, возможность введения новых ограничений против России обсуждалась в ходе разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Так, Штаты рассматривают возможность запустить дополнительные санкции. При этом Паски пока не уточнила, что именно эти ограничения будут охватывать.
Также она рассказала журналистам, что Вашингтон продолжает обсуждение с союзниками вопроса о недопущении участи РФ на предстоящем саммите "Большой двадцатки".
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