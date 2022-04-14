США готовят новые санкции против РФ и хотят не допустить ее участия на саммите G20, - Белый дом

По словам спикера Белого дома, возможность введения новых ограничений против России обсуждалась в ходе разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Так, Штаты рассматривают возможность запустить дополнительные санкции. При этом Паски пока не уточнила, что именно эти ограничения будут охватывать.

Также она рассказала журналистам, что Вашингтон продолжает обсуждение с союзниками вопроса о недопущении участи РФ на предстоящем саммите "Большой двадцатки".

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