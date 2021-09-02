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США готовят новую помощь Украине в борьбе против COVID-19

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 00:39
США готовят новую помощь Украине в борьбе против COVID-19 Фото: Украина получит от США более 12 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с распространением болезни COVID-19. Она включает поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 миллиона долларов помощи, связанной с пандемией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление обеих стран, опубликованном на сайте Белого дома.

COVID-помощь будет оказана в рамках закона США "О плане спасения Америки".

Ранее Соединенные Штаты предоставили Украине примерно 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса, вызывающего эту болезнь.

Кроме того, в заявлении говорится о гуманитарной помощи в связи с конфликтом на Донбассе, в которой нуждаются 3,4 миллиона человек.

В этом году правительство США предоставит Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Украина получит в августе и сентябре около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса.

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