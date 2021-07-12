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США готовят новое предупреждение относительно вакцины Johnson & Johnson

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США, Понедельник 12 июля 2021 23:25
США готовят новое предупреждение относительно вакцины Johnson & Johnson Фото: в редких случаях у вакцинированных был выявлен синдром Гийена-Барре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) добавит в инструкцию к вакцине от коронавируса компании Johnson & Johnson новое предупреждение. Оно связано с редким аутоиммунным заболеванием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным газеты, в США было выявлено около 100 предварительных сообщений о возникновении синдрома Гийена-Барре (СГБ) после прививки вакциной J&J, в основном у мужчин, многие из которых были старше 50 лет. Эту однокомпонентную вакцину в США получили около 12,8 миллиона человек.

Ни J&J, ни FDA комментариев пока не дают.

СГБ - это редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма атакует защитное покрытие нервных волокон. В большинстве случаев это состояние возникает после бактериальной или вирусной инфекции.

В прошлом уже выявляли связь между этим заболеванием и вакцинацией, в первую очередь во время вспышки свиного гриппа в США в 1976 году, а десятилетия спустя - с вакциной, использованной во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году.

Ранее Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами COVID-19 от Pfizer и Moderna. Однако регулятор подчеркнул, что преимущества прививок перевешивают любые риски.

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