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США готують нове попередження щодо вакцини Johnson & Johnson

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США, Понеділок 12 липня 2021 23:25
США готують нове попередження щодо вакцини Johnson & Johnson Фото: у рідкісних випадках у вакцинованих був виявлений синдром Гійена-Барре (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) додасть в інструкцію до вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson нове попередження. Воно пов'язане з рідкісним аутоімунним захворюванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За даними газети, в США було виявлено близько 100 попередніх повідомлень про виникнення синдрому Гійена-Барре (СГБ) після щеплення вакциною J&J, в основному у чоловіків, багато з яких було за 50 років. Цю однокомпонентну вакцину в США отримали близько 12,8 мільйона осіб.

Ні J&J, ні FDA коментарів поки не дають.

СГБ - це рідкісне неврологічне захворювання, при якому імунна система організму атакує захисне покриття нервових волокон. У більшості випадків цей стан виникає після бактеріальної або вірусної інфекції.

У минулому вже виявляли зв'язок між цим захворюванням і вакцинацією, в першу чергу під час спалаху свинячого грипу в США в 1976 році, а десятиліття потому - з вакциною, використаною під час пандемії грипу H1N1 у 2009 році.

Раніше європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами COVID - 19 від Pfizer і Moderna. Однак регулятор підкреслив, що переваги щеплень переважують будь-які ризики.

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