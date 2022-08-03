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США готовы вернуться к переговорам по стратегическим вооружениям: решение за Россией

Фото: США готовы вернуться к переговорам по стратегическим вооружениям (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США планируют начать переговоры с Россией по замене Договора об СНВ, истекающего в 2026 году, но конкретных сроков возобновления диалога в этой области нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

Она отметила, что две страны в течение нескольких лет показывали прогресс в сокращении ядерного арсенала.

"Мы надеемся получить новое соглашение. Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией. Как только Россия будет действовать добросовестно, у нас нет конкретных сроков, когда это произойдет. Но это параметры, которые мы рассматриваем", - сказала Дженкинс.

Договор СНВ-3

США и Россия в 2013 году заключили договор СНВ-3 сроком на 10 лет по сокращению каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500. При этом количество межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц.

Договор вступил в силу 2011 году, а в 2021-м его продлили еще на пять лет.

Напомним, 1 августа президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Россией новую систему по контролю над ядерным оружием. Но для переговоров требуется "добросовестный партнер".

В июне посол России в США Анатолий Антонов предложил Вашингтону приступить к переговорам по разработке договора, который придет на смену СНВ-3.

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Ядерное оружие