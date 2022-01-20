США готовы способствовать нормандскому формату без участия в нем, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки готовы способствовать мирному процессу по Донбассу в нормандском формате без участия в нем. Вашингтон поддерживает данный формат в полной мере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

"Что касается нормандского формата, то США поддерживают его в полной мере. И мы всем дали понять, в том числе России и Украине, что если мы что-то может сделать, чтобы способствовать мирным усилиям, мы готовы сделать это в любое время. Не путем присоединения к нормандскому формату", - отметил Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за то, чтобы США играли одну из главных ролей в нормандском формате. А также заявил о готовности к привлечению Вашингтона к трехсторонним переговорам по урегулированию на Донбассе.

Но в декабре 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что нормандский формат с участием Украины, России, Германии и Франции останется прежним, а администрация американского президента Джо Байдена формирует двусторонний трек США - Россия.