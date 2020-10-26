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США готові до співпраці щодо створення Кримської платформи

Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 20:24
США готові до співпраці щодо створення Кримської платформи
Фото: кримськотатарські прапори (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

США готові працювати над створенням Кримської платформи разом з Україною. Штати і далі підтверджують прихильність позиції по анексії півострова.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ.

У Києві відбулася зустріч тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін з першої заступницею голови МЗС Еміне Джапаровою. У розмові вони обговорили питання Криму.

Джапарова представила Квін бачення основних елементів і наповнення Кримської платформи, метою якої є консолідації світової позиції щодо невизнання окупації Криму Росією.

Повірена у справах США запевнила в готовності Штатів брати участь у розробці платформи і незмінності позиції щодо територіального суверенітету України.

У розмові також було піднято питання необхідності підсилення і оновлення резолюцій по Криму щодо мілітаризації півострова Росією і ситуації з правами людини. Їх Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запевнив про готовність його країни підтримати майбутню платформу з деокупації Криму. Туреччина готова бути активним учасником Кримської платформи.

Раніше представництво президента України в Криму висловило стурбованість критичною гуманітарною ситуацією на території окупованого півострова у зв'язку з поширенням коронавіруса. Кримчани зіткнулися з низкою проблем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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