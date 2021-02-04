США готовы привлечь Россию к ответственности за плохое поведение, - советник Байдена

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Администрация президента США Джо Байдена будет эффективнее предшественников противостоять российской агрессии. Будут делаться шаги для привлечения России к ответственности за злонамеренную деятельность.

Об этом на брифинге заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он признал, что меры не приведут к отказу России от всех проявлений агрессии и плохого поведения.

"Мы будем делать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, хакерские атаки и взломы. Конечно, это не приведет к отказу от своего текущего поведения, но мы считаем, что будем способны проводить более твердый и эффективный курс, когда дело касается российской агрессии и российского плохого поведения", - заявил Салливан.

Также советник признал, что США могут сотрудничать с Россией там, где им это будет выгодно.

"В то же время, это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел", - сказал Салливан.

Напомним, в среду вступило в действие ядерное соглашение между США и Россией. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Ядерное соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.