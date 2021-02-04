США готові змусити Росію відповідати за погану поведінку, - радник Байдена

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Адміністрація президента США Джо Байдена буде ефективніше за попередників протистояти російській агресії. Будуть робитися кроки для залучення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність.

Про це на брифінгу заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Він визнав, що заходи не призведуть до відмови Росії від усіх проявів агресії і поганої поведінки.

"Ми будемо робити кроки, щоб залучити Росію до відповідальності за спектр зловмисної діяльності, якою вона займалася. Це включає втручання в американську демократію, отруєння громадян на європейській землі за допомогою хімічної зброї, хакерські атаки і зломи. Звичайно, це не призведе до відмови від своєї поточної поведінки, але ми вважаємо, що будемо здатні проводити більш твердий і ефективний курс, коли справа стосується російської агресії і російської поганої поведінки", - заявив Салліван.

Також радник визнав, що США можуть співпрацювати з Росією там, де їм це буде вигідно.

"У той же час, це не виключає здатності працювати з Росією, коли це відповідає нашим інтересам. Ми можемо одночасно робити кілька справ", - сказав Салліван.

Нагадаємо, в середу вступила в дію ядерна угода між США і Росією. Договір діятиме до 5 лютого 2026 року.

Ядерна угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами до 1550. Кількість міжконтинентальних ракет, а також снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках не повинно перевищувати 700.