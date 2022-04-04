США готовят новый пакет поставок вооружения для Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что к отправке в Украину готовится новая партия вооружения. Его количество, а также номенклатура поставок держится в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Джейка Салливана.

«Мы ожидаем, что дополнительные поставки будут доставлены в Украину обозримом будущем. Мы не всегда можем анонсировать, что будет доставлено, но мы работаем с высокой скоростью и эффективностью», – отметил Салливан.