США готовят новый пакет поставок вооружения для Украины
Джейк Салливан (Фото: timesofisrael.com)
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что к отправке в Украину готовится новая партия вооружения. Его количество, а также номенклатура поставок держится в секрете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Джейка Салливана.
«Мы ожидаем, что дополнительные поставки будут доставлены в Украину обозримом будущем. Мы не всегда можем анонсировать, что будет доставлено, но мы работаем с высокой скоростью и эффективностью», – отметил Салливан.
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