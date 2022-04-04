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США готують новий пакет поставок озброєння для України

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Вашингтон, Понеділок 04 квітня 2022 23:50
США готують новий пакет поставок озброєння для України Джейк Салліван (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу заявив, що до відправки в Україну готується нова партія озброєння. Його кількість, а також номенклатура поставок тримається в секреті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Джейка Саллівана.

"Ми очікуємо, що додаткове постачання будуть доставлені в Україну осяжному майбутньому. Ми не завжди можемо анонсувати, що буде доставлено, але ми працюємо з високою швидкістю та ефективністю", – зазначив Салліван.

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