США готові запросити Україну до НАТО, - Le Monde

Видання зауважило, що президент США Джо Байден у пʼятницю в Берліні обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії план перемоги України.

І як виявилось, наразі США, які разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують проти простого запрошення Києва до Альянсу.

За словами анонімного європейського дипломата, якщо на президентських виборах у США переможе кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс, можна припустити, що Джо Байден розпочне роботу над запрошенням України вже в перехідний період.

Кілька анонімних джерел Le Monde вважають, що зміна позиції Вашингтону може змінити й думку Берліну, який виступає проти включення України до НАТО.