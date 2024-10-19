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США готові запросити Україну до НАТО, - Le Monde

Фото: Володимир Зеленський та Джо Байден (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

США більше не заперечують проти запрошення України до НАТО. Зміна позиції Штатів надалі може вплинути й на думку Берліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Видання зауважило, що президент США Джо Байден у пʼятницю в Берліні обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії план перемоги України.

І як виявилось, наразі США, які разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують проти простого запрошення Києва до Альянсу.

За словами анонімного європейського дипломата, якщо на президентських виборах у США переможе кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс, можна припустити, що Джо Байден розпочне роботу над запрошенням України вже в перехідний період.

Кілька анонімних джерел Le Monde вважають, що зміна позиції Вашингтону може змінити й думку Берліну, який виступає проти включення України до НАТО.

Вступ України в НАТО

Зауважимо, що вступ України до НАТО є однією з головних цілей зовнішньої політики країни, що більш активно почала обговорюватись від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Цього літа у Вашингтоні пройшов саміт НАТО, на якому Україна очікувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу, проте цього так і не сталося.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський зауважив, що запрошення України до НАТО і майбутнє членство стануть реальними кроками до миру.

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