UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

США готові допомогти Україні в управлінні електростанціями та АЕС, - Білий дім

Фото: президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Він зазначив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, Трамп заявив Зеленському, що США могли б надати велику допомогу Україні в експлуатації цих станцій, використовуючи свій досвід у галузі електроенергетики та комунального господарства.

Також президент США додав, що найкращим варіантом допомоги може бути "американське володіння об'єктами". 

"Американська власність на ці станції стала б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою для української енергетичної інфраструктури", - зазначила Левітт. 

Перемир'я і питання електростанцій 

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що також говоритиме з російським диктатором Володимиром Путіним про українські "електростанції". Імовірно, йдеться зокрема про Запорізьку АЕС, яка перебуває під російською окупацією.

Також раніше американський президент розповів, що під час переговорів у Саудівській Аравії представники США і України торкнулися питання контролю над Запорізькою АЕС після війни. За словами Трампа, багато деталей в рамках фінальної мирної угоди вже обговорено, в тому числі й щодо ЗАЕС.

Ситуація на ЗАЕС

Варто нагадати, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Періодично станція відключається від резервного енергопостачання.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною. Все через постійні обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаАЕС