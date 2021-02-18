США "глубоко обеспокоены" незаконными обысками в Крыму
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на недавние незаконные обыски в оккупированном Крыму, которые провели российские силовики в домах крымских татар. В США выразили "глубокую обеспокоенность".
Американское диппредставительство призвало Россию освободить всех украинских политзаключенных.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", - заявили в посольстве.
Напомним, вчера утром российские силовики провели массовые обыски в Крыму. Российские силовики незаконно задержали 7 человек.
Как писало РБК-Украина, оккупанты на 2 месяца арестовали незаконно задержанных крымчан. Крымчане пробудут под стражей до середины апреля.
Добавим, украинские правоохранительные органы открыли два уголовных дела по факту незаконных обысков в Крыму.