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США "глубоко обеспокоены" незаконными обысками в Крыму

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 21:07
США "глубоко обеспокоены" незаконными обысками в Крыму Фото: посольство США в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на недавние незаконные обыски в оккупированном Крыму, которые провели российские силовики в домах крымских татар. В США выразили "глубокую обеспокоенность".

Об этом говорится в заявлении посольства на странице в Twitter.

Американское диппредставительство призвало Россию освободить всех украинских политзаключенных.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", - заявили в посольстве.

Напомним, вчера утром российские силовики провели массовые обыски в Крыму. Российские силовики незаконно задержали 7 человек.

Как писало РБК-Украина, оккупанты на 2 месяца арестовали незаконно задержанных крымчан. Крымчане пробудут под стражей до середины апреля.

Добавим, украинские правоохранительные органы открыли два уголовных дела по факту незаконных обысков в Крыму.

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