США и Германия в среду объявят о сделке по "Северному потоку-2", - WSJ

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по проекту строительства газопровода "Северный поток-2". Ожидается, что стороны объявят о достижении договоренности уже в среду, 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По сведениям источников издания, американская администрация якобы решила положить конец многолетнему противостоянию с Берлином по проекту. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток-2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.

По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.