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США не фіксують підвищення рівня радіації навколо ЗАЕС, - Кірбі

Фото: представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США уважно стежать за розвитком ситуації навколо Запорізької АЕС і зараз не бачать рівня підвищення рівня радіації в районі станції.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, Штати спостерігають за повідомленнями ЗМІ та політиків щодо ситуації, а також за рівнем радіації.

"Ми можемо контролювати деякі датчики радіації, які знаходяться навколо електростанції, і наразі ми не виявили жодного підвищеного рівня радіоактивності", - сказав Кірбі.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС. За його словами, окупанти вже готові до цього.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вони замінували басейн-охолоджувач станції.

Зеленський також повідомив, що правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації можливих наслідків аварії та вже розгорнули штаби.

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