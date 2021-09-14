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США эвакуировали из Узбекистана полтысячи афганцев

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США, Вторник 14 сентября 2021 23:07
США эвакуировали из Узбекистана полтысячи афганцев Фото: афганцев эвакуировали из Узбекистана в США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США эвакуировали из Узбекистана полтысячи афганцев. Это не только мирные граждане, которые бежали в соседнюю страну от угрозы талибов, но и солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Представитель американского посольства сообщил, что Соединенные Штаты эвакуировали 494 афганских солдат и мирных жителей из аэропорта Термеза с помощью правительства Узбекистана.

Официальный представитель министерства иностранных дел Узбекистана Юсуп Кабулджанов подтвердил эту эвакуацию, сообщив, что все афганские беженцы покинули территорию Узбекистана, но без указания цифр.

По данным американского посольства в августе, около 1500 афганцев незаконно пересекли границу между двумя странами. Однако Узбекистан стремится сохранить отношения с талибами и воздерживается от заявлений о количестве или статусе беженцев, находящихся на его территории.

Напомним, что власти Узбекистана не открывают границы для беженцев из Афганистана. Там заявили, что будут наказывать каждого, кто пересечет границу.

Также сообщалось, что США пока приостановили эвакуацию афганцев из Афганистана. Рейсы приостановлены из-за эпидемии кори.

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