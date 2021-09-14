США эвакуировали из Узбекистана полтысячи афганцев. Это не только мирные граждане, которые бежали в соседнюю страну от угрозы талибов, но и солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Представитель американского посольства сообщил, что Соединенные Штаты эвакуировали 494 афганских солдат и мирных жителей из аэропорта Термеза с помощью правительства Узбекистана.

Официальный представитель министерства иностранных дел Узбекистана Юсуп Кабулджанов подтвердил эту эвакуацию, сообщив, что все афганские беженцы покинули территорию Узбекистана, но без указания цифр.