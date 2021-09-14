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США евакуювали з Узбекистану півтисячі афганців

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США, Вівторок 14 вересня 2021 23:07
США евакуювали з Узбекистану півтисячі афганців Фото: афганців евакуювали з Узбекистану в США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США евакуювали з Узбекистан півтисячі афганців. Це не тільки мирні громадяни, що втекли в сусідню країну від загрози талібів, а й солдати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Представник американського посольства повідомив, що Сполучені Штати евакуювали 494 афганський солдатів і мирних жителів з аеропорту Термеза за допомогою уряду Узбекистану.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Узбекистану Юсуп Кабулджанов підтвердив цю евакуацію, повідомивши, що всі афганські біженці покинули територію Узбекистану, але без вказівки цифр.

За даними американського посольства в серпні, близько 1500 афганців незаконно перетнули кордон між двома країнами. Однак Узбекистан прагне зберегти відносини з талібами та утримується від заяв про кількість або статус біженців, що знаходяться на його території.

Нагадаємо, що влада Узбекистану не відкриває кордони для біженців з Афганістану. Там заявили, що каратимуть кожного, хто перетне кордон.

Також повідомлялося, що США поки призупинили евакуацію афганців з Афганістану. Рейси припинені через епідемію кору.

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