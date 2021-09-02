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США эвакуировали на свою территорию более 23 тысяч афганцев

Автор: Тиберий Юрик

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщила, что США доставили на свою территорию 23 876 афганцев, эвакуированных из захваченного боевиками радикального движения "Талибан" Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Прайс отметил, что з 17 по 31 августа в США эвакурировали 31 107 людей. 77% эвакуированных являются афганцами, которые покинули страну из-за угрозы своей безопасности.

Ранее в Белом доме не раскрывали данные о числе граждан Афганистана, которых отправили в США. Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи заявлял что в общей сложности американские военные и их партнеры по коалиции эвакуировали более 123 тысяч людей.

Напомним, что тысячи жителей Афганистана скопились у пограничных переходов с Пакистаном и Ираном в надежде покинуть страну.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан