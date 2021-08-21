UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США эвакуировали из Афганистана около 17 000 человек

Автор: РБК-Украина

После захвата талибами власти в Афганистане американская сторона эвакуировала из этой страны около 17 000 человек. На сегодня миссия военных США заключается в охране аэропорта Кабула и обеспечении воздушного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По словам генерала Хэнка Тейлора, который отвечает за логистику эвакуации из Кабула, с конца июля всего США из Афганистана вывезли порядка 22 000 человек.

"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 000 человек", - подчеркнул он.

Он добавил, что афганские силы, которые продолжают противостоять "Талибану", не запрашивали помощь с авиаударами. Тейлор также отметил, что американские военные сохраняют необходимые возможности для нанесения авиаударов.

Напомним, сегодня Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана и группу граждан других стран. Украинский самолет еще утром покинул его воздушное пространство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАфганистан