ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США эвакуировали почти 9 тысяч человек из Афганистана

Новина українською →
США , Пятница 20 августа 2021 16:11
США эвакуировали почти 9 тысяч человек из Афганистана Фото: США эвакуировали почти 9 тысяч человек из Афганистана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки планируют ускорить процесс эвакуации афганцев и своих граждан. Сейчас из страны забрали почти 9 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это опасно для наших войск, которые там работают, чтобы вывести людей. Поэтому мы стараемся двигаться быстрее", - заявила директор по коммуникации Белого дома Кейт Бедингфилд.

Также США продолжают переговоры с боевиками "Талибана", чтобы гарантировать безопасный проезд до аэропорта Кабула. Пока неизвестно сколько еще американцев находятся на территории Афганистана.

Джо Байден, со своей стороны, чувствует моральный долг перед афганцами, которые помогали военнослужащим США и также хотят бежать из страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан Кабул
NEWS
Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального
Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского