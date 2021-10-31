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США и ЕС согласовали тарифы на сталь и алюминий

Автор: Анна Полисученко

США и Европейский союз достигли соглашения об урегулировании дипломатических разногласий по тарифам на сталь и алюминий, поставляемых в Европу из Соединенных Штатов. В рамках сделки ЕС снизит свои ответные тарифы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Мы достигли соглашения с ЕС, которое позволяет ограниченным объемам стали и алюминия из ЕС поступать в США беспошлинно", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Также она отметила, что "вся сталь, поступающая в США через Европу, должна полностью производиться в Европе".

"Слишком долго Китай направлял свою дешевую сталь в США через Европу и другие рынки, что привело к снижению цен и сделало практически невозможной конкуренцию для американской сталелитейной и алюминиевой промышленности и, конечно, нанесло ущерб промышленности и нашим работникам", - добавила Раймондо.

Министр пояснила, что ограничение, связанное с производителями, продиктовано необходимостью "защиты американской сталелитейной и алюминиевой промышленности, национальной безопасности от избыточных мощностей, вызванных тем, что Китай сбрасывает сталь на наши рынки".

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ЕвросоюзСоединенные Штаты Америки