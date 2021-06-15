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США и ЕС на саммите договорились ускорить в мире вакцинацию от коронавируса

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Брюссель, Вторник 15 июня 2021 16:32
США и ЕС на саммите договорились ускорить в мире вакцинацию от коронавируса Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и ЕС по итогам саммита договорились создать рабочую группу по вакцинам от коронавируса, а также ускорить в мире прививочную кампанию. Кроме того, Вашингтон и Брюссель приняли решение сформировать совет по торговле и технологиям.

Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, на саммите США - ЕС обсуждалось, как положить конец пандемии COVID-19. "Это общий приоритет и общая ответственность", - сказала она по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом США Джо Байденом.

"Для этого мы решили создать целевую группу по вакцинам и усилить сотрудничество, чтобы быстрее вакцинировать всех людей в мире", - добавила председатель Еврокомиссии.

Она также отметила, что по итогам саммита принято решение о создании Совета по торговле и технологиям. Его цель - расширение торговли и инвестиций, включая цифровые технологи.

"Он (совет - ред.) будет иметь целью расширение торговли и инвестиций, предотвращение сложностей в торговле, сотрудничество на благо экономик наших стран, особенно в сфере цифровых технологий", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, по состоянию на 15 июня в странах Европейского союза против коронавируса привили более 300 млн человек. В ЕС заявили о намерении получить достаточное количество доз, чтобы вакцинировать в июле 70% взрослого населения.

Отметим, Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило новую производственную площадку во Франции для выпуска вакцины против COVID-19 компании Moderna. Там будут производить готовые к использованию препараты.

Также РБК-Украина писало, что в ЕС призвали страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа.

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