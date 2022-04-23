США и ЕС обсуждают варианты ограничения импорта нефти из РФ

США и Европейский союз ведут переговоры о шагах, которые Брюссель может предпринять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от ее продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Среди обсуждаемых вариантов - запрет, установление верхнего предела цены и механизм оплаты за импортируемую из РФ в ЕС нефть. Один из собеседников агентства утверждает, что цель переговоров США И ЕС заключается в том, чтобы определить, как наиболее максимально можно экономически ударить по президенту РФ Владимиру Путину.