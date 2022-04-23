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США и ЕС обсуждают варианты ограничения импорта нефти из РФ

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Брюссель, Суббота 23 апреля 2022 01:57
США и ЕС обсуждают варианты ограничения импорта нефти из РФ Нефтепровод (Фото: ua-energy.org)
Автор: Константин Широкун

США и Европейский союз ведут переговоры о шагах, которые Брюссель может предпринять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от ее продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Среди обсуждаемых вариантов - запрет, установление верхнего предела цены и механизм оплаты за импортируемую из РФ в ЕС нефть. Один из собеседников агентства утверждает, что цель переговоров США И ЕС заключается в том, чтобы определить, как наиболее максимально можно экономически ударить по президенту РФ Владимиру Путину.

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