США і ЄС обговорюють варіанти обмеження імпорту нафти з РФ, - Bloomberg
США і Європейський союз ведуть переговори про кроки, які Брюссель може зробити для обмеження імпорту нафти з Росії та скорочення доходів, одержуваних Москвою від її продажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Серед обговорюваних варіантів - заборона, встановлення верхньої межі ціни та механізм оплати за імпортовану з РФ в ЄС нафту. Один зі співрозмовників агентства стверджує, що мета переговорів США і ЄС полягає в тому, щоб визначити, як найбільш максимально можна економічно вдарити по президенту РФ Володимиру Путіну.
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