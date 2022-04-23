США і ЄС обговорюють варіанти обмеження імпорту нафти з РФ, - Bloomberg

США і Європейський союз ведуть переговори про кроки, які Брюссель може зробити для обмеження імпорту нафти з Росії та скорочення доходів, одержуваних Москвою від її продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Серед обговорюваних варіантів - заборона, встановлення верхньої межі ціни та механізм оплати за імпортовану з РФ в ЄС нафту. Один зі співрозмовників агентства стверджує, що мета переговорів США і ЄС полягає в тому, щоб визначити, як найбільш максимально можна економічно вдарити по президенту РФ Володимиру Путіну.