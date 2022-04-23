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США і ЄС обговорюють варіанти обмеження імпорту нафти з РФ, - Bloomberg

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Брюссель, Субота 23 квітня 2022 01:57
США і ЄС обговорюють варіанти обмеження імпорту нафти з РФ, - Bloomberg Нафтопровід (Фото: ua-energy.org)
Автор: Константин Широкун

США і Європейський союз ведуть переговори про кроки, які Брюссель може зробити для обмеження імпорту нафти з Росії та скорочення доходів, одержуваних Москвою від її продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Серед обговорюваних варіантів - заборона, встановлення верхньої межі ціни та механізм оплати за імпортовану з РФ в ЄС нафту. Один зі співрозмовників агентства стверджує, що мета переговорів США і ЄС полягає в тому, щоб визначити, як найбільш максимально можна економічно вдарити по президенту РФ Володимиру Путіну.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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