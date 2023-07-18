США з ЄС обговорили збільшення виробництва боєприпасів, - Пентагон

Як заявив глава Пентагону Ллойд Остін США та наші союзники вже зрушили гори, для забезпечення України критично важливими системами ППО та боєприпасами. Однак він звернувся до інших краї з проханням і надалі допомагати Україні.

"Під час сьогоднішньої зустрічі ми говорили про поточні потреби України, включно з терміновою потребою в боєприпасах. Ми також обговорили плани збільшення виробництва як на національному рівні, так і на багатонаціональному рівняхб включно з важливою ініціативою ЄС виготовляти більше боєприпасів", - сказав Остін.

Він розповів, що Швеція та Франція підпишуть двосторонню угоду для України щодо оборонних закупівель. Це допоможе отримати ще більш досконалі системи та сприятиме швидшій та глибшій співпраці.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі нагадав, що Штати нещодавно оголосили про додатковий пакет допомоги в розмірі 800 мільйонів доларів.

"Він включає додаткові артилерійські боєприпаси, HIMARS і озброєння протиповітряної оборони, наприклад ракети Patriot. До нього також входять широкий спектр артилерійських систем і боєприпасів, високоточні авіаційні боєприпаси. В цілому, станом на зараз США надали Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів", - сказав він.

"Рамштайн" 14

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "Рамштайн" 14 продемонстрував незмінну підтримку України нашими партнерами.

Пріоритетом виявилося постачання зброї та техніки, які терміново необхідні для звільнення території України. У фокусі уваги були ППО, бронетехніка та боєприпаси. Також Резніков подякував Нідерландам та Естонії за представлення конкретних кроків зі створення ІТ-коаліції.

Міністр оборони України подякував своєму литовському колезі за ініціативу щодо створення коаліції з розмінування.

"Особлива подяка великому другу України і моєму дорогому другу за те, що він очолив безпрецедентну коаліцію проти зла. Разом ми докладаємо всіх зусиль для досягнення перемоги, справедливого миру і кращого майбутнього", - написав Резніков.

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