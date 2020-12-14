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В США двое полицейских задерживали злоумышленников в нарядах Санта-Клауса и эльфа

Автор: Даша Харченко

В городе Риверсайд, американский штат Калифорния, двое полицейских в костюмах Санта-Клауса и эльфа провели спецоперацию "вмешательство Санты". Таким образом они задерживали мелких воров.

Об этом сообщает полиции города в Facebook.

Полицейские дежурили возле местного торгового центра. Сначала они задержали женщину, которая вышла из магазина, не заплатив за товар. Затем они задержали мужчину, который украл конструкторы Lego на сумму 1000 долларов.

Затем им удалось задержать трех мужчин, которые собирались украсть автомобиль Honda CR-V.

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"Изменения в законах о преступлениях против собственности, произошедшие в последние годы, способствовали увеличению числа краж и воровства в магазинах", - заявил детектив Эверт Берчян.

Он добавил, что кража товаров на сумму менее 950 долларов - это проступок, который не несет за собой серьезных последствий для злоумышленников.

Напомним, 13 декабря вечером в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова. Злоумышленник, который открыл стрельбу возле собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, умер в больнице. Его доставили в больницу после того, как полиция нанесла ему ранение, открыв огонь в ответ.

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