В США два человека погибли в результате стрельбы в церкви

В американском округе Таррант (штат Техас) два человека погибли в результате стрельбы в церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CBS.

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт. В инциденте пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. К настоящему моменту нет информации о задержании подозреваемого.

Напомним, в городе Монси штата Нью-Йорк злоумышленник с ножом ворвался в ром раввина, в результате чего пострадали пять человек. Как сообщается, неизвестный мужчина с ножом ворвался в здание вечером 28 декабря, когда там собрались около 100 человек. В этот момент раввин Хаим Роттенберг зажигал свечи по случаю седьмой ночи Хануки.

После этого злоумышленник попытался проникнуть в синагогу, которая расположена рядом с домом раввина, но безуспешно.

В 2019 году в США было совершено рекордно высокое число массовых убийств, начиная с 1970-х годов, когда в стране начали вести эту статистику. В общей сложности в этом году в США было совершено 41 массовое убийство. При этом в 33 случаях речь шла о массовой стрельбе, в результате чего погибли 211 человек.