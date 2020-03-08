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США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела МН17

Новости » Политика     08.03.2020 - 19:40
США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела МН17
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Майк Помпео заявил, что США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов

США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов в том, что касается рассмотрения дела МН17. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter.

"Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, которое трагическим образом оборвало 298 невинных жизней, должны понести ответственность. США уверены в судебной системе Нидерландов и призывают все страны полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием этой трагедии", - написал Помпео.

Напомним, судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

В нидерландской прокуратуре в 2019 году озвучили имена четырех подозреваемых - трех россиян и одного украинца. Вероятно, ни один из подозреваемых не будет присутствовать на суде. Дело находится на рассмотрении уже больше года. Существует большой международный интерес, зарегистрировано более 400 журналистов из десятков стран.

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Новости Украины Майк ПомпеоМН17
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